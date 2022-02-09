ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات
ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، بسبب ارتفاع المعدن عالميا.
وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.
وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.
وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.
وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 533 جنيها للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 685 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 799 جنيها للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 913 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6392 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.
سعر الذهب اليوم عالميًا
ارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1827 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفة 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:20 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان