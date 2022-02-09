ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

10:07 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

سعر الذهب اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب
كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، بسبب ارتفاع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 533 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 685 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 799 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 913 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6392 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى 1827 دولارا للأوقية، بزيادة طفيفة 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:20 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب

الخبر التالى:

تراجع البلطي والجمبري..أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وعودة الأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا