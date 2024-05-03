ارتفاع اللحوم والدواجن والفول في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار كيلو الأرز، والدقيق، والزيت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والفول وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.77 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.16 جنيه، بزيادة 2.7 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.06 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 89.57 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.5 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.38 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 65 جنيها، بتراجع 69 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.68 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

لتر زيت الذرة: 108.52 جنيه، بزيادة 1.98 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 383.29 جنيه، بزيادة 4.79 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.73 جنيه، بزيادة 2.11 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.25 جنيه، بتراجع 72 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.89 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.55 جنيه، بتراجع 8.89 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.15 جنيه، بتراجع 5.35 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.44 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 110.42 جنيه، بزيادة 7.78 جنيه.