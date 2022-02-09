تراجع البلطي والجمبري..أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:09 ص الأربعاء 09 فبراير 2022
تراجع البلطي والجمبري..أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

سعر السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و60 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سعر السمك اليوم أسعار الأسماك سوق العبور

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