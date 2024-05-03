كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بسعره بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 3090 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2302 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.08%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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