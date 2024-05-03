ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، كما صعد سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40875 جنيها، بزيادة 316 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42373 جنيها، بزيادة 218 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2223 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.