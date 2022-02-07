تابعة لـ "إي فاينانس" توقع اتفاقية لإدارة خدمات الرعاية الصحية في زيمبابوي

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركة "إي كاردز" إحدى شركات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية رقمنة خدمات الرعاية الصحية لمدة 10 سنوات، لتشغيل وإدارة البطاقات الذكية للمنظومة الطبية في زيمبابوي.

وبحسب بيان من شركة إي فاينانس مرسل للبورصة اليوم الاثنين، ستكون الاتفاقية بالتعاون مع شركة TGI لخدمات الوساطة والاستشارات وإدارة خدمات الرعاية الصحية في عدة دول إفريقية.

وشهد التوقيع إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، ومحمود كمال المدير التنفيذي لشركة إي كاردذ، وكيث نكومو الرئيس التنفيذي لشركة TGI وممثل وزارة الصحة ورعاية الطفل بدولة زيمبابوي.

وأضاف البيان، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الطبية عبر بطاقات ذكية لتعريف الهوية والشحن المسبق من خلال منافذ GTI.

وقال إبراهيم سرحان، إن المجموعة بدأت في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ أحد محاور خططها الاستراتيجية المستقبلية في التوسع لتقديم خدماتها المتنوعة في قارة أفريقيا.

وأضاف أن التعاقد لرقمنة خدمات الرعاية الصحية في دولة زيمبابوي بواسطة إحدى الشركات التابعة لنا وبالتعاون مع TGI، بالإضافة إلى مواصلة إي فاينانس للاستثمارات هي وشركاتها التابعة لها بالتوسع في مختلف الدول الأفريقية بما لدينا من خبرات واسعة وخدمات متنوعة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، والذي تسعى دول كثيرة في أنحاء القارة إلى تنفيذه.

وقال محمود كمال، المدير التنفيذي لشركة إي كاردز، إن التعاقد يتضمن تنفيذ الشركة خدمات إدارة المنظومة لأكثر من مليوني مستفيد عن طريق إصدار بطاقات مسبقة الدفع بالمواصفات العالمية، وذلك من خلال تسجيل ملف المستفيد الطبي وتمكينه من دفع مقابل الخدمات الشبكات العالمية فيزا وماستر كارد كمصدر للبطاقات.

وأضاف كمال، أن التعاقد يتضمن قيام إي كاردز بتشغيل وإدارة الكروت الخاصة بالمستخدمين نيابة عن شركة TGI مقابل الحصول على رسوم شهرية ثابتة، كما ستزود الشركة المنظومة بنحو 7 آلاف نقطة بيع وتتولى مسؤولية تشغيلهم وربطهم بالبنوك خلال مدة التعاقد لتمكين المستفيدين من دفع مقابل الخدمات الطبية، وبالإضافة إلى تمكينهم من شحن البطاقة بالمبالغ النقدية اللازمة لتغطية استخدماته.

وقال كيث نكومو الرئيس التنفيذي لشركة TGI، في البيان إن الشركة تفتخر بشراكتها مع إي فاينانس وإي كاردز التابعة لها، بهدف خلق إمكانات تجارية جديدة لممولي الرعاية الصحية، وزيادة سرعة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية.

وكانت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، قالت الشهر الماضي إن شركتها التابعة "اي كاردز" تتفاوض مع أحد جهات التأمين الصحي في دولة زيمبابوي لإصدار وإدارة بطاقات لإحدى جهات التأمين الصحي.

وتأسست شركة إي فاينانس، في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.