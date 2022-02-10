أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح اليوم بين 90 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و60 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.