أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

10:08 ص الخميس 10 فبراير 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

أنواع وأسعار الأسماك في بورسعيد

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح اليوم بين 90 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و60 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر السمك سوق العبور

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