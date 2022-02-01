مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.98% إلى مستوى 11605 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.56%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 34.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 18.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 16.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.29% إلى مستوى 11490 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.