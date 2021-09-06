تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 11091 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هوى في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 1.85% إلى مستوى 11095 نقطة، بعد الإعلان عن فرص ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية من يناير المقبل.