تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 11091 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة هوى في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 1.85% إلى مستوى 11095 نقطة، بعد الإعلان عن فرص ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية من يناير المقبل.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان