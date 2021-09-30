أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات بين 30 و120 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيهًا، وسعر كيلو البوري بين 40 و 50 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.