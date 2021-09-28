أسعار البترول تواصل ارتفاعها للجلسة السادسة وتتجاوز 80 دولارا (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار البترول ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجاوز مستوى 80 دولارا لأول مرة في نحو 3 سنوات.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر برميل خام البترول برنت بنحو 0.69 دولار خلال تعاملات اليوم بنسبة زيادة 0.87% مقارنة بختام جلسة تداول أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 80.22 دولار في الساعة الثانية عشر و5 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، وهو مستوى لم يسجله منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر برميل خام برنت بذلك في الجلسات الخمس الأخيرة وذلك منذ يوم الاثنين الماضي بنحو 6.3 دولار بنسبة 8.5%.

وكان رفع بنك جولدمان ساكس رفع توقعاته لأسعار خام برنت بنهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل من 80 دولارا توقعها في وقت سابق، حيث أدى التعافي السريع للطلب على الوقود من متغير دلتا وإعصار إيدا إلى نقص الإمدادات العالمية.

وقال جولدمان ساكس، في مذكرة أصدرها، "رغم أننا نتمسك بوجهة نظر صعودية للنفط منذ فترة طويلة، فإن العجز الحالي في العرض والطلب العالمي أكبر مما توقعنا، مع تعافي الطلب العالمي من تأثير دلتا بشكل أسرع حتى من توقعاتنا التي تجاوزت الإجماع، ومع بقاء العرض العالمي أقل من توقعاتنا"، وفقا لرويترز.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت في الجلسات الأخيرة التي شهدت ارتفاعها بشكل ملحوظ، بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.