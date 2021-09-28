هل تتأثر أسعار اللحوم الهندي في الأسواق بعد حظر مصر استيرادها؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم الهندي ستتأثر بعد حظر مصر استيرادها عقب انتشار فيروس نيباه بالهند.

وحظرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأيام الماضية استيراد اللحوم الحمراء أو مشتقاتها القادمة من الهند، عقب انتشار فيروس نيباه في أكثر من ولاية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة خدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم حظر استيراد اللحوم من ولاية "كيرلا" الهندية في سابقة ليست الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يحدث تجاه أي دولة تظهر فيها إصابات لأي مرض أو فيروس.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن الهيئة بالتنسيق مع معهد صحة الحيوان والصحة، فحصت الواردات من اللحوم من كل دول العالم، وتحديدًا الدول التي بها إصابات أو فيروسات للتأكد من سلامتها.

وقال النواوي، لمصراوي إنه إلى الآن لم تتأثر الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار تتأثر بحجم الطلب وحاليا هناك هدوء الطلب على شراء اللحوم الهندية.

وذكر النواوي، أن مع اقتراب موسم الدراسة يحدث هدوء الطلب على اللحوم المستوردة عامة بالأسواق، لذا لما تتأثر الأسعار في الوقت الحالي.

وأوضح النواوي، أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في الأسعار، ولكن ليس بنسبة كبيرة.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم الهندي بالأسواق بين 55 و60 جنيهًا، وتتراوح سعر كيلو اللحوم البرازيلي بين 85 و90 جنيهًا،وفقا لقول النواوي.

وبحسب محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، فإن سعر اللحوم البلدي مستقرة ويتراوح كيلو الكندوز والضأن بين 120 و170 جنيهًا بالأسواق، بحسب المنطقة التي يباع بها.

وقال شرف إن حركة البيع والشراء تتسم بالهدوء من بعد عيد الأضحى في سوق اللحوم البلدي.

وتستورد مصر اللحوم من الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 40 و50% من الخارج، وتعتمد على النسبة المتبقية على الإنتاج المحلي من اللحوم البلدي.