مواد البناء: شركات للأسمنت ترفع أسعار الطن 50 جنيهًا بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض شركات الأسمنت رفعت سعر الطن بين 30 و50 جنيهًا بالأسواق أمس الأحد.

ووفقا لقول الزيني، فإن الزيادة في الأسعار غير مبررة في ظل الركود الكبير في حركة البيع والشراء بسوق الأسمنت.

وأضاف رئيس الشعبة، أن شركة لافارج رفعت سعر الطن 35 جنيهًا، ليسجل حاليا بعد الزيادة بين ألف جنيه و1100 جنيه تسليم أرض المصنع.

كما رفعت شركة العامرية للأسمنت سعر الطن 50 جنيهًا، ليسجل سعر الطن بعد الزيادة بين 890 و1060 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 775 جنيهًا وألف جنيه، ويباع للمستهلك بين ألف و1100 جنيه بالأسواق، بحسب الزيني.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وبحسب أحمد الزيني، تتسم سوق مواد البناء بحالة من الركود منذ عدة أشهر.