مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.43% إلى مستوى 10642 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.14%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 54.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 25.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 79.4 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.93% إلى مستوى 10596 نقطة.