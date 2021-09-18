الملا: ننفذ حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير

كتب-مصطفى عيد:

اعتمد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نتائج أعمال جمعيات شركتي الإسكندرية والعامرية لعام 2020/2021 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وقال الملا، إن المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية تساهم بنسبة 45% من إجمالي طاقات التكرير وتصنيع البترول.

وأضاف الملا، في بيان صحفي اليوم السبت أنه جارى حالياً تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمي وربطها بمنظومة موحدة تساعد في اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى معدلات ممكنة في كفاءة التشغيل .

وأشار الملا، إلى استكمال أعمال تطوير الأرصفة البحرية بجونة البترول بميناء الإسكندرية لزيادة منافذ تصدير واستيراد البترول.

وأكد الملا على أهمية الاستمرار في رفع أداء العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر المنظومة الإنتاجية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وأوضح المهندس محمد صبحي، رئيس شركة الإسكندرية للبترول أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة بلغت نحو 5 ملايين طن ليسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها نحو 48 مليار جنيه ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية.

وساهمت الشركة في إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها نحو 891 مليون دولار.

وأضاف صبحي، أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومي للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم تدبيرها نحو 792 ألف طن اسفلت.

وأشار صبحي، إلى ضخ استثمارات قدرها نحو 602 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وتطوير أنظمة الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

وقال مبروك عبد الله، رئيس مصفاة العامرية لتكرير البترول إنه تم المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة وتصدير الفائض من بعض المنتجات من خلال تكرير كميات من الخام تقدر بأكثر من 3 ملايين طن خلال العام.

وبلغ إنتاج البوتاجاز 72 ألف طن و938 ألف طن من المازوت و440 ألف طن من بنزين 80، و955 ألف طن من السولار، و96 ألف طن من الكيروسين، و53 ألف طن من الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافينى، و54 ألف طن من الألكيل بنزين، و18 ألف طن من الشمع الخام للتصدير، و64 ألف طن من المنتجات البترولية الخاصة، بالإضافة إلى كميات من التولوين والزيت الطبي، لتصل بذلك الإيرادات المحققة إلى حوالى 3 مليارات جنيه، كما نجحت في زيادة الاستثمارات المنفذة خلال العام لتصل قيمتها إلى حوالي 493 مليون جنيه.