وزيرة الصناعة: بورسعيد مؤهلة لتكون مركزا صناعيا لوجيستيا لنفاذ صادرات مصر

القاهرة – مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن بورسعيد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، ما يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وقالت إن الحكومة تسعى لتحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء بورسعيد.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمعرض الصناعي الأول بالمحافظة والذي يعقد تحت شعار "صنع في بورسعيد" وتنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد في الفترة من 17 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك على هامش منتدى بور سعيد الاقتصاد الذي استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في مراسم الافتتاح الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى واللواء محمد الزملوط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الى جانب عدد من اعضاء مجلس النواب وقيادات محافظة بورسعيد .

وقالت الوزيرة إن هذا المعرض الهام يتزامن مع الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد حالياً في مجال التنمية الصناعية الأمر الذي ينعكس في المشروعات الصناعية العملاقة التى أقيمت ببورسعيد مؤخراً والتي جعلت من المحافظة واحدة من أبرز المحافظات الصناعية في مصر.

وأشارت إلى أن المعرض يستهدف تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتجات المحلية بديلاً عن المنتجات المستوردة، وكذا دعم المشروعات الصناعية المقامة على أرض بورسعيد، خاصة لصغار المستثمرين والمصنعين.

وأضافت جامع، أن الوزارة أنشئت اول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة اجمالية تبلغ ١٨١ الف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في اطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وانشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية "مصنعك جاهز بالترخيص" يشمل انشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج ،و تتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢ ، لافتةً الى ان المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين ويستوعب مايقرب من الفي عامل من ابناء المحافظة.

ولفتت إلى أن نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأضافت جامع أن المعرض يضم 26 شركة في شتى القطاعات الصناعية وهو ما يمثل فرصة متميزة لتعريف المستهلك في بورسعيد بآخر ما توصلت إليه الصناعة بالمحافظة فضلاً عن فرص عقد الصفقات التجارية بين المصنعين والموردين وفرص التشبيك بين حلقات الصناعة، مشيرةً إلى أن عدد كبير من الشركات المشاركة بالمعرض حصلت على خدمات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثلت فى الإقراض المباشر وكذا خدمات تدريب من حاضنة بورسعيد فضلا عن إصدار شهادات تصنيف ومزايا وباركود .

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المعرض ضم 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد، حيث تشمل المعروضات عدة منتجات منها:"الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات.

وأشار الغضبان، إلى أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًا من جميع أجهزة المحافظة لتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الشركات المتواجدة داخل المحافظة ، ومساعدتهم فى تذليل كافة التحديات التى تواجه حركة الاستثمار بالمحافظة.