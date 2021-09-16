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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:09 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11150 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.34% إلى مستوى 11149 نقطة.

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