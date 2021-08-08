محمد عمران قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 332 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد مصطفى عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار اليوم الأحد.

وكان عمران قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 2018 بقرار من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.