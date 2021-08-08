هل تتأثر أسعار السكر محليا بأزمة نقص الإنتاج في أكبر دولة مصدرة بالعالم؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع حسن الفندي عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات، عدم تأثر أسعار السكر في السوق المحلي بما حدث لمحصول السكر في البرازيل، نظرا لوجود مخزون من السكر يكفي الاحتياج المحلي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن محللين توقعهم بأن يهبط إنتاج السكر في البرازيل هذا العام وقد يعاني الإنتاج أيضا في العام القادم بعد ثلاث موجات صقيع ضربت المحصول في جنوب ووسط البلاد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وتعتبر البرازيل أكبر منتج ومصدر في العام للسكر.

وبحسب بلومبرج، سببت موجة الصقيع إلى ضرر العديد من المحاصيل مثل قصب السكر، والبن، والذرة.

وقال الفندي، لمصراوي إن قرار حظر استيراد مصر للسكر أيضا سيساهم في عدم حدوث تغيرات بالأسعار محليا.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت خلال مارس الماضي مد قرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر.

ونص قرار الوزيرة المنشور في الجريدة الرسمية "عدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام لمدة ثلاثة أشهر، إلا بناءً على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والتموين على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري".

ويبلغ متوسط سعر طن السكر بين 7300 و7400 جنيه بالأسواق، بحسب الفندي.

ويعمل في قطاع صناعة السكر 8 شركات تنتج من قصب السكر، وتنقسم إلى شركة السكر للصناعات التكاملية للقصب وتمتلك 8 مصانع بالوجه القبلي ومصنع تكرير بالحوامدية، إضافة إلى 7 شركات لإنتاج سكر البنجر، بينها 3 شركات فقط قطاع خاص.