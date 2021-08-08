أبرز المعلومات عن محمد فريد رئيس البورصة بعد تجديد تعيينه 4 سنوات

كتبت-ياسمين سليم:

يستمر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية في منصبه لمدة 4 أعوام جديدة، بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد تعيينه.

ويشغل فريد منصب رئيس البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وحتى الآن، وبعد هذا القرار سيستمر في منصبه حتى 2025.

وهذه أبرز المعلومات عن فريد، وفقًا لما ورد في موقع البورصة المصرية.

حصل في يونيو 1999 على بكالوريوس العلوم في التجارة الخارجية والاقتصاد من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، ثم تبعه في أبريل 2002 بحصوله على ماجستير إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي سبتمبر 2003 حصل على ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، تبعه في سبتمبر 2008 بالحصول على ماجستير العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل من كلية كاس لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة.

وفي مايو 2020 حصل على دكتوراه في مجال اقتصاديات التمويل من جامعة كاردييف بالمملكة المتحدة.

وعمل فريد خبيرًا اقتصاديًا في الفترة من سبتمبر 1999 وحتى سبتمبر 2002 في المكتب الفني لوزير بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وفي أكتوبر 2010 وحتى أكتوبر 2011 شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية، ثم في يوليو 2013 وحتى يوليو 2016 شغل منصب مستشار لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي في مصر.

ومنذ أغسطس 2017 حتى الآن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة البورصة المصرية.

كما يشغل رئيس مجلس الإدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، ورئيس اتحاد البورصات العربية (AFE)، ورئيس لجنة الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WEF)، ورئيس لجان العمل لاتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS)، ورئيس لجنة عمل الاستدامة لاتحاد البورصات الافريقية (ASEA).