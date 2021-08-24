الاتصالات: مشروع لإطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توقيع بروتوكولي تعاون ومذكرة تفاهم لبناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال لأبناء محافظة أسوان، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات إلى محافظة أسوان لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمحافظة، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الاتصالات إن الوزارة توفر الدعم التقني والفني لتنفيذ مشروع داخل محافظة أسوان لإطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني المحافظة.

وأضاف طلعت أن الوزارة ستنفذ عددا من المشروعات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالقرى المسجلة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان.

واستعرض الوزير أنشطة الوزارة في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية والتي تشمل توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى مليون منزل بقرى المبادرة، والانتهاء من تطوير 900 مكتب بريد في نهاية العام مع تزويدها بماكينات الصراف الآلي، و1000 برج محمول لتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشار إلى أن الوزارة ستنفذ عددا من المشروعات في قرى المرحلة الأولى للمبادرة في محافظة أسوان وتشمل إنشاء 81 برج محمول لدعم خدمة الاتصالات، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 110 آلاف منزل، بالإضافة إلى تطوير 44 مكتبا بريديا.

وشهد وزير الاتصالات ومحافظ أسوان توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان والتي تقع في مراكز إدفو، ونصر النوبة، وكوم أمبو.

وتشارك وزارة الاتصالات في تنفيذ المبادرة من خلال أربعة محاور رئيسية هي توفير البنية التحتية لخدمات الاتصالات من خلال إنشاء شبكات الاتصالات الأرضية بأحدث تكنولوجيات الألياف الضوئية، وإتاحة الخدمات البريدية المتطورة والشاملة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات المحمولة بمستويات جودة فائقة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.

كما شهد الوزير والمحافظ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان بهدف تنمية قدرات المواطنين وخاصة الشباب في المحافطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشهد الوزير والمحافظ أيضا توقيع بروتوكول بين محافظة أسوان والمعهد القومي للاتصالات للتعاون في مجال إعداد المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الكوادر الشابة في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها الألياف الضوئية.

وتتضمن مجالات التعاون ضمن البروتوكول تأهيل شباب الخريجين حديثي التخرج لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة شباب مصر الرقمية، وتأهيل المجندين من أبناء محافظة أسوان لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مخصصة بخصم 50%.