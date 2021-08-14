الغرف التجارية: انخفاض أسعار الدواجن والفاكهة الموسمية الشهر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر التقرير الشهري لمتابعة حركة الأسواق المحلية للاتحاد العام للغرف التجارية، استقرارا في أسعار اللحوم و منتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلى، بكافة أنواعها خلال الشهر الماضي.

فيما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة بينما شهدت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة تباينا بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة و الخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% وارتفاع محدود لأنواع أخرى تراوح بين 5 إلى 15% .

وقال إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان اليوم السبت، إنه بالرغم من زيادة سعر المحروقات إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر على أسعار السلع وتداولها بالأسواق، مشيرا إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق و المتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.

ورصد تقرير المتابعة ثبات الأسعار منتجات اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة ومنتجات الألبان والسكر وزيوت الطعام والبقوليات وقطع غيار السيارات والمنظفات والكيماويات والأدوات المكتبية والأحذية والمصنوعات الجلدية والأدوات الكهربائية والأخشاب.

بينما تم رصد ارتفاعات محدودة في أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة نسب تتراوح بين 5 و 10% بينما ارتفعت أسعار الأسماك بنسب تتراوح بين 8 و 10% على معدل شهري بينما انخفضت عن أسعارها عن نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 10%.

وشهدت الأسواق انخفاضا في أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 7 % عن الشهر الماضي أسعار بيض المائدة بحوالي 6 % على معدل شهري، كما انخفضت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة الموسمية مع زيادة إنتاج وحجم المعروض من تلك الأصناف.