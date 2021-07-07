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الإحصاء: 16.1% ارتفاعًا في عدد مشتركي الإنترنت الأرضي خلال يونيو 2020

11:53 ص الأربعاء 07 يوليه 2021
الإحصاء: 16.1% ارتفاعًا في عدد مشتركي الإنترنت الأرضي خلال يونيو 2020

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتبت-ياسمين سليم:

ارتف عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL (الأرضي) بنسبة 16.1% في يونيو 2020 ليصل إلى 8 ملايين مشترك، مقارنة بنفس الشهر في 2019 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وأضاف أن عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع بنسبة 14.5% في يونيو 2020 إلى 41.8 مليون مستخدم، مقارنة بنفس الشهر في 2019.
وانخفض عدد مشتركي الإنترنت عبر طريق USB Modem إلى 2.2 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقابل 2.9 مليون في يونيو 2019.
وسجل عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 بزيادة 2.8%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإنترنت الأرضي الهاتف المحمول الإنترنت

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