أغنى شخص في العالم يربح 8 مليارات دولار في 24 ساعة بعد قرار من البنتاجون

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية وأغنى شخص في العالم بنحو 8.44 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، وصلت ثروة جيف بيزوس بهذه الزيادة إلى 211 مليار دولار متفوقا على صاحب المركز الثاني بترتيب قائمة بلومبرج لأغنى أغنياء العالم إيلون ماسك بقيمة 30 مليار دولار.

وتأتي الزيادة في ثروة بيزوس أمس بعد أن ارتفعت أسعار أسهم شركة أمازون بنسبة 4.7% خلال تعاملات أمس الثلاثاء في البورصة الأمريكية.

وجاءت هذه الزيادة بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلغاء عقد بقيمة 10 مليارات دولار للحوسبة السحابية تم منحه في عام 2019 لشركة مايكروسوفت، وذلك بعد عدة سنوات من الجدل بين الحكومة وبعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية بشأن الصفقة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، أشار قرار البنتاجون الأخير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لتقسيم العمل بين مايكروسوفت ومنافستها أمازون.

وشهدت ماكينزي سكوت، طليقة بيزوس، وصاحبة المركز الـ 15 بين أغنياء العالم، زيادة في ثروتها أمس بقيمة 2.9 مليار دولار، متجاوزة مبلغ الـ 2.7 مليار دولار التي تبرعت بها هذا العام حتى الآن.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم بحسب قائمة بلومبرج:

1- الأمريكي جيف بيزوس: 211 مليار دولار.

2- الأمريكي إيلون ماسك: 181 مليار دولار.

3- الفرنسي برنارد أرنولت: 169 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس: 147 مليار دولار.

5- الأمريكي مارك زوكربيرج: 131 مليار دولار.

6- الأمريكي لاري بيج: 115 مليار دولار.

7- الأمريكي سيرجي برين: 111 مليار دولار.

8- الأمريكي وارن بافت: 101 مليار دولار.

9- الأمريكي ستيف بالمر: 99.8 مليار دولار.

10- الأمريكي لاري إليسون: 96.3 مليار دولار.