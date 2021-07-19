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بعد سحب عينات.. هيئة البترول: البنزين في محطات الوقود مطابق للمواصفات

08:04 م الإثنين 19 يوليه 2021
بعد سحب عينات.. هيئة البترول: البنزين في محطات الوقود مطابق للمواصفات

محطات الوقود

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن جميع العينات المسحوبة من محطات الوقود مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الاثنين- أنه يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها، مشيرة إلى أن نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة أثبتت مطابقتها للمواصفات وصحة درجة الجودة.

وأشارت إلى أنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسؤولي شركات التسويق، وهو ما يؤكد صلاحية ودرجة أوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق.

وأكدت الهيئة أن الجهات الرقابية المختصة تتابع جودة المنتج ومنع أي تلاعب.

وقالت الهيئة إنه حال وجود أي شكوى ضد أي محطة، تجب سرعة الإبلاغ عن هذه المحطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت غشها.

هذا المحتوى من

Asha
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