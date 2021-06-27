صعود أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 775 جنيهًا أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، وعيار 24 نحو 889 جنيهًا، والجنيه الذهب 6224 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.