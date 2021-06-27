مصر ثاني أكثر الدول العربية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020

كتبت- ياسمين سليم:

حصدت مصر 14.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية في 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار العام الماضي، بحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضامن).

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية، بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها.

وتُعد ضمان أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.

وبلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها مصر خلال العام الماضي 5.9 مليار دولار، ويعد هذا تراجعًا بنسبة 35.1% مقارنة بعام 2019.

وتحتل الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن جذبت 19.9 مليار دولار في العام الماضي.

وقالت "ضامن" إن مناخ الاستثمار العربي تأثر سلبًا جراء ما شهدته المنطقة العربية من أحداث وتطورات، لا سيما فيما يتعلق بتداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات المصاحبة له.

وتوضح الصورة التالية تقسيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية في 2020 مقارنة بعام 2019.

ووفقًا لتقرير ضامن، سجلت معظم الدول العربية تدفقات الاستثمار الأجنبي للداخل، فيما سجلت 3 دول فقط، هي الكويت وقطر والعراق استثمارات للخارج – أي أنها شهدت خروج استثمارات أجنبية- خلال العام الماضي.

وتوضح الصورة التالية توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية في 2020.

ووفقًا لبيانات ضامن، فإن مصر ضمن 3 دول عربية استحوذت على 58% من الأرصدة التراكمية من الاستثمارات الواردة إلى المنطقة.

واستحوذت السعودية على 241.9 مليار دولار بحصة 26.6%، تلتها الإمارات بقيمة 150.9 مليار دولار وحصة 16.6%، ثم مصر بقيمة 132.5 مليار دولار وبحصة 14.6%.