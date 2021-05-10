تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا،

كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا، اليوم، بين 30 و130 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهُا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.