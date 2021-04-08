ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10231 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.35% إلى مستوى 10227 نقطة.