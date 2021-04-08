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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 08 أبريل 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10231 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.35% إلى مستوى 10227 نقطة.

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