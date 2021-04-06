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ارتفاع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

10:26 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
ارتفاع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والخيار البلدي، والكوسة بين 10 قروش وجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الفاصوليا جنيها واحدا، اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.1 و2 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه واحد.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر البطاطس الكوسة الخيار سوق العبور الفاصوليا

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