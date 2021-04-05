تعرف على أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 756 جنيهًا، وهو نفس سعر تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 648 جنيهًا، وعيار 24 نحو 864 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6048 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف نحو 0.66 سنتا في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.04%، ليسجل سعر الأوقية 1728.2دولار، في الساعة 4:07 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.