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انطلاق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي سبتمبر المقبل

11:47 ص السبت 10 أبريل 2021
انطلاق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي سبتمبر المقبل

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

القاهرة- مصراوي:

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على إطلاق فعاليات الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية .

وقالت مي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، في بيان صحفي اليوم السبت إن معرض هذا العام سيشهد تغييرات جذرية في الشكل والمضمون، حيث سيضم منتجات الموكيت والسجاد والمفروشات والأثاث والديكور والصناعات الهندسية والكيماوية والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية إلى جانب الأدوات الدراسية.

ويواكب موعد انعقاد المعرض افتتاح العام الدراسي الجديد وهو ما يمثل فرصة لزائري المعرض للحصول على كافة احتياجاتهم من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة.

ويعد معرض القاهرة الدولي الحدث الأكبر الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنوياً ويضم أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض القاهرة الدولي الشركات المصرية
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