بدون حد أقصى.. المالية تكشف تفاصيل إقرار علاوتين لموظفي الحكومة من يوليو

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف معيط أن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

وذكر أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وأشار معيط إلى أن العلاوة الخاصة تعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار العلاوتين الدورية والخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن توجيهات أمس للحكومة ووزارة المالية أمس برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحافز الإضافي لهؤلاء العاملين وترقية المستحقين منهم وزيادة المعاشات بنسبة 13% وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022 والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو المقبل.

وكان الرئيس السيسي أصدر هذه التوجيهات خلال اجتماعه أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية برئاسة الجمهورية.