ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا.
وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.
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