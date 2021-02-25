البورصة المصرية تختتم برنامجها التدريبي لتطوير قدرات قيادات بورصة العراق

كتبت- شيماء حفظي:

اختتمت البورصة المصرية برنامجها التدريبي لقيادات وعدد من العاملين في صناعة الأوراق المالية في دولة العراق، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2020، بين الطرفين، خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، وفقا لبيان من البورصة اليوم الخميس.

وكان محمد فريد رئيس البورصة المصرية عقد اجتماعا إلكترونيا مع قيادات سوق العراق للأوراق المالية، مطلع ديسمبر عام 2020، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك لزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين البلدين.

ووفقا لبيان البورصة، حضر البرنامج التدريبي الذي صممته البورصة المصرية بشكل إلكتروني نحو 40 متدربا من سوق العراق للأوراق المالية بمختلف التخصصات، والذي جرت فعالياته خلال الأسبوع الماضي لمدة 4 أيام.

وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الموضوعات منها كافة القواعد الحاكمة والمنظمة لعملية القيد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية، وكذا مبادئ التحليل الأساسي وتحديد القيمة العادلة للسهم، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات المنظمة لعملية الإفصاح وحوكمة الشركات ونظرة عامة عن نظام الإفصاح الإلكتروني.

كما تضمن إعطاء نظرة عامة أمناء الحفظ في السوق المصري ومحددات عملهم وكيفية الترخيص وكذا الخدمات المقدمة من قبلهم، فضلا محاضرة كاملة عن نظم تكنولوجيا المعلومات وكافة البرامج والأنظمة المطورة المستخدمة، وفقا للبيان.

وشمل البرنامج التدريبي أيضا تسليط الضوء بشكل مفصل عن كيفية تطوير مؤشرات جديدة للبورصات والتي تستخدم كأدوات لقياس أداء السوق والمنهجيات المتبعة في هذا الشأن لضمان فاعلية وكفاءة تلك المؤشرات في القيام بدورها.

وقال محمد فريد إن إدارة البورصة المصرية مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للعاملين في سوق العراق للأوراق المالية ودعمهم في كافة المسائل الفنية المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة وتنافسية وزيادة عمق سوق العراق للأوراق المالية.

وتابع فريد: "سيتم العمل على صياغة وتنفيذ برامج تدريبية أخرى بناءً على طلب قيادات سوق المال العراقية في المسائل الفنية والترويجية"، وكذا العمل على بحث كيفية تسهيل حركة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البلدين، مع تبادل الخبرات في مجالات التداول والعضوية والثقافة المالية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الموقعة خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في العراق تبادل الخبرات بين الطرفين في المسائل المرتبطة بالإجراءات التشريعية والفنية، وكذا التدريب لبناء قدرات الكوادر البشرية، وذلك لزيادة القدرات التنافسية على نحو يسهم في تعزيز مكانة السوقين بين الأسواق الأخرى.

كما تضمنت المذكرة العمل على تنمية التعاون فيما يتعلق بالتعرف على آخر المستجدات وأهم المتغيرات التي تتم في كلا البلدين خاصة المتعلقة بسوق المال، وكذا التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق المال، وفقا للبيان.

وتتضمن المذكرة أن يتم تبادل المعلومات والخبرات في عدة مسائل منها التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتداول، والمقترحات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة العمل، وتبادل المعلومات الدورية الخاصة بالشركات المقيدة وبيانات التداول، وكذا المسائل المتعلقة بالعضوية لتسهيل التعاون بين المؤسسات المختلفة من شركات وساطة وبنوك استثمار.

وثمن العديد من المتدربين ممثلين عن عدة شركات وقطاعات مختلفة بسوق العراق للأوراق المالية، جهود البورصة المصرية خلال البرنامج التدريبي متطلعين لمزيد من التعاون المستقبلي لتعظيم الاستفادة من التعاون مع البورصة المصرية للاستفادة من قدراتها في مجال المؤشرات وكذا كيفية تطوير التداول الالكتروني في سوق العراق.

كما أشار المتدربون إلى بحث مدى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في المسائل المرتبطة بالمعايير المحاسبية.