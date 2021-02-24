زيادة الإيرادات ترفع أرباح المصرية للاتصالات 10% في 2020

كتب-علاء حجاج:

حققت الشركة المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب بلغ 4.9 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 31.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، بنمو قدره 24٪ عن عام 2019.

وساهمت الإيرادات المتميزة لخدمات البيانات في النمو القوي لإجمالي الإيرادات، وفقا لنتائج الأعمال.

وبحسب نتائج الأعمال، نمت إيرادات قطاع البيانات بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي مثلت 53% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتي حققت نموا قدره 1.4 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.6 مره مقارنة بنسبة 2.1 مرة.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في بيان تعليقا على نتائج الأعمال إن استثمارات الشركة التي تم ضخها في تطوير البنية التحتية ساهمت في زيادة القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات في ضوء ارتفاع عدد المستخدمين، واستطعنا الوصول بمتوسط سرعات الإنترنت في السوق المصري لأكثر من الضعف ليصل إلى 35 ميجابايت في الثانية بنهاية العام.

وأشار أن هذا الأمر انعكس بدوره على النمو غير المسبوق في إيرادات خدمات نقل البيانات والذي وصلت نسبته إلى 39% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن الشركة تمكنت من مواصلة تحقيق النمو في حجم الأعمال من خلال تنويع مصادر الإيرادات، ونرى نموًا متزايدًا في قطاع الكوابل البحرية، كما شهد هذا العام تسجيل ايرادات عبور الكابل البحري 2Africa التي حققتها الشركة خلال 2020 والذي سيصبح من أكبر الأنظمة البحرية التي تقدم خدماتها للقارة الافريقية.

وأضاف أن وحدة أعمال المشغلين استمرت في تحقيق أداءً قويًا مدعوما بارتفاع الطلب على خدمات البيانات.