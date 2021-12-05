التصديري للصناعات الغذائية يتعاون مع هيئة الجودة لوضع مواصفات للتمور التصدير

كتبت-شيرين صلاح:

قال المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يتعاون حاليا مع هيئة المواصفات والجودة لوضع مواصفة قياسية لزيادة حجم الصادرات المصرية من التمور.

وأضاف الضوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن صادرات مصر من التمور تصل إلى 40 مليون دولار العام الماضي.

ووفقا لقول الضوي فإن مصر تأتي في المركز الـ 12 في الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم.

وتصدر مصر 25% فقط من إنتاجها من التمور سنويا للعديد من الدول.