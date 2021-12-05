أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و60 جنيها، وسعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وبقس سعر كيلو الجمبري ثابتا اليوم، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.