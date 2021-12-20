سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات للارتفاع، وزاد الجرام الواحد جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، على من الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع خلال تعاملات صباح اليوم 3 جنيهات للجرام الواحد.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وكان هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ذكر لمصراوي في وقت سابق، إنه يتوقع صعود أسعار الذهب خلال الأيام الحالية بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 526 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 676 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 787 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6312 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1798 دولارا للأوقية، في الساعة 12:53 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب البوم الاثنين بالقرب من ذروة ثلاثة أسابيع متصاعدة، حيث أدى انتشار المتحور الجديد إلى عدم اندفاع المستثمرين نحو حيازة الذهب.

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