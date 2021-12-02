سعر الذهب اليوم الخميس يواصل تراجعه في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس تراجعه بمنتصف التعاملات، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة في تعاملات الصباح، بسبب تراجع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وانخفض سعر جرام الذهب جنيهًا واحدًا في الساعات الأولى من تعاملات صباح اليوم، لتصبح قيمة التراجع حتى الآن 5 جنيهات للجرام.

وكانت حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري. وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 520 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر عيار 18 إلى نحو 667 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر عيار 21 إلى نحو 784 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر عيار 24 إلى نحو 891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6240 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1773 دولارا للأوقية، بتراجع 0.52%، في الساعة 12:33 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب