وزير البترول يبحث مع البنك الدولي إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان

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كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائين مع وفدين من البنك الدولي، الإجراءات التنفيذية لتصدير الغاز المصري إلى لبنان، وبرامج عمل منتدى غاز شرق المتوسط، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

كما بحث الملا، خلال اللقائين، الجهود العالمية للتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، فضلاً عن المشروعات القومية لتوصيل الغاز للمنازل، واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في تموين السيارات، ومشروعات التحول الرقمي.

وضم الوفد الأول من البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك، والسفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي.

بينما ضم الوفد الثاني الدكتور بول نومبا المدير الإقليمي للبنك الدولي لشئون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس مدير البنك في مصر واليمن وجيبوتي.

وأكد الملا، عقب لقائه بالوفدين، أن البنك الدولي يعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول المصري، وشارك في تحقيق العديد من قصص النجاح خلال السنوات الماضية، وأن هناك توافقا ودعما كبيرا من البنك الدولي لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة في ضوء مشاركته في عضوية منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب منذ بداية تكوينه.

وأشار إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقات الدولية التي تهدف للحفاظ على البيئة، موضحا أن اللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش مشاركته في القمة العالمية للمناخ "COP 26" في جلاسكو بإسكتلندا شملت بحث مشاركة مصر في المبادرة الأمريكية للوصول لصفر انبعاثات، وبحث دور مصر الرائد في منطقة شرق المتوسط.

وأكد مسئولو البنك الدولي اهتمامهم الشديد بمتابعة ما يتم إنجازه في الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي والتحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة، وأن زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المصري يؤكد هذا التوجه.

وأوضحوا أن اختيار مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ "COP 27" يعد دليلاً قوياً على التقدير العالمي للجهود المصرية في الحفاظ على البيئة، مشيرين إلى أن قصص النجاح التي تحققت في قطاع الغاز بصفة خاصة أصبحت نموذجاً يستخدمه البنك الدولي كأحد أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال وتسعى عدة دول لتكراره.

وفيما يخص إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، أكد مسئولو البنك الدولي أنه يتم حالياً العمل مع الجانب اللبناني لضمان تسهيل وصول الغاز ودعم هذه الإجراءات لما تمثله من نموذج متميز للشراكة الإقليمية بالمنطقة.