Masrawy logo white

شركة برمجة تخطط لطرح 20% من إجمالي أسهمها بالبورصة في مارس المقبل

11:15 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
شركة برمجة تخطط لطرح 20% من إجمالي أسهمها بالبورصة في مارس المقبل

أحمد سعيد، مدير الاستثمار في شركة برمجة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد سعيد، مدير الاستثمار في شركة برمجة أحد الاستثمارات السعودية العاملة في مصر، إن الشركة تعقد محادثات جدية مع المسؤولين في مصر لبدء تنفيذ طرح نسبة 20% من إجمالي أسهمها في البورصة بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" في معرض كايرو ICT، أن الشركة تخطط لبدء الطرح في البورصة شهر مارس المقبل بهدف استخدام حصيلة الطرح في إجراء توسعات استثمارية في مصر وبعض الدول الأفريقية الأخرى ودبي والسعودية من خلال الاستحواذ على عدد من الشركات.

وتوقع أن تجذب برمجه التي تأخذ مقرًا رئيسيًا لها في التجمع الخامس من طرح 20% من إجمالي أسهمها في البورصة أكثر من 400 مليون جنيه حيث تتولى شركة إيليت المستشار المالي لهم.

وتبلغ استثمارات الشركة في مصر نحو 80 مليون جنيه مستهدفين ضخ 100 مليون جنيه خلال الفترة القادمة، مع توقيع عدد من البروتوكولات بين جهات حكومية وهيئة البريد المصري لإدخال أنظمة عمل تكنولوجية حديثة.

وتتخصص شركة برمجة في أنظمة الديجتال، وإدخال أنظمة إلكترونية حديثة ولديها عملاء عاديين في قطاع البنوك وشركات الإتصال وهيئة البريد.

شركة برمجة البورصة المصرية طرح أسهم شركات أحمد سعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

522

متعافون اليوم

338414

إجمالي الإصابات

19130

إجمالي الوفيات

283747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وفاة الفنان أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا