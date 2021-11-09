شركة برمجة تخطط لطرح 20% من إجمالي أسهمها بالبورصة في مارس المقبل

كتبت- منال المصري:

قال أحمد سعيد، مدير الاستثمار في شركة برمجة أحد الاستثمارات السعودية العاملة في مصر، إن الشركة تعقد محادثات جدية مع المسؤولين في مصر لبدء تنفيذ طرح نسبة 20% من إجمالي أسهمها في البورصة بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" في معرض كايرو ICT، أن الشركة تخطط لبدء الطرح في البورصة شهر مارس المقبل بهدف استخدام حصيلة الطرح في إجراء توسعات استثمارية في مصر وبعض الدول الأفريقية الأخرى ودبي والسعودية من خلال الاستحواذ على عدد من الشركات.

وتوقع أن تجذب برمجه التي تأخذ مقرًا رئيسيًا لها في التجمع الخامس من طرح 20% من إجمالي أسهمها في البورصة أكثر من 400 مليون جنيه حيث تتولى شركة إيليت المستشار المالي لهم.

وتبلغ استثمارات الشركة في مصر نحو 80 مليون جنيه مستهدفين ضخ 100 مليون جنيه خلال الفترة القادمة، مع توقيع عدد من البروتوكولات بين جهات حكومية وهيئة البريد المصري لإدخال أنظمة عمل تكنولوجية حديثة.

وتتخصص شركة برمجة في أنظمة الديجتال، وإدخال أنظمة إلكترونية حديثة ولديها عملاء عاديين في قطاع البنوك وشركات الإتصال وهيئة البريد.