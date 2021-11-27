أول تعليق من أوبر بعد تعثر مفاوضات تصنيع سيارة كهربائية في مصر

كتب-علاء حجاج:

قال أحمد خليل مدير عام شركة أوبر مصر إن الشركة مستمرة في تعاونها مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركة النصر لصناعة السيارات.

وأضاف لمصراوي أن الشركة ستواصل المساهمة في مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال توفير وإتاحة منصة أوبر في الاختبارات القادمة.

وكانت شركة أوبر تسلمت ٩ سيارات نصر E70 تعمل بالكهرباء لتجربتهم في الخدمات التي تقدمها الشركة بالشوارع المصرية وذلك لمدة ٣ أشهر.

وكانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت عن توقف المفاوضات مع شركة دونج فينج الصينية والشريك الأجنبي في تصنيع السيارات الكهربائية بمصر وتعمل الوزارة على البحث عن شريك أجنبي حاليًا.

وتابع خليل أن الاستدامة كانت ولا تزال من أهم أولوياتنا في شركة أوبر على النطاق العالمي، ونعمل على جعلها ضمن رؤية أوبر في مصر لنساهم بذلك في تحقيق رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 لخلق نظام بيئي متكامل ومستدام.