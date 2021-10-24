تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 781 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، وعيار 24 نحو 893 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6248 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.