من البلطي إلى الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

كتبت_دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 22 و24 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها، فيما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 40 و60 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري بنحو 10 جنيهات خلال اليوم، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.