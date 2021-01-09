أبرز توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري في العام الجاري (إنفوجرافيك)
كتبت-ياسمين سليم:
قدم صندوق النقد الدولي قراءة لمؤشرات الاقتصاد المصري من خلال نشر تقرير مراجعة برنامج مصر مع الصندوق ضمن إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 2.8% في العام المالي الجاري.
وكان صندوق النقد قد وافق على برنامج لمصر بقرض قيمته 5.2 مليار دولار، حصلت مصر على شريحتين من القرض بقيمة إجمالية 3.6 مليار دولار، آخرهما ديسمبر الماضي، ويتبقى لها 1.6 مليار دولار.
وهذه أبرز المؤشرات الذي يتوقعها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري.
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