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تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أول أسبوع من 2021

10:22 ص الجمعة 08 يناير 2021
تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أول أسبوع من 2021

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر السمك البلطي الجمبري، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2021، في سوق العبور، وتراجع المكرونة السويسي، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم بين 18 و20 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح بين 38 و42 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

أسعار الأسماك

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