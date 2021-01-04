ارتفاع المكرونة والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 6 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 16 و19 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 70 جنيهًا و110 جنيهات.