القابضة للسياحة تفاوض أوراسكوم لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات

كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفناداق، لمصراوي، إن الشركة ستبدأ مرحلة التفاوض مع شركة أوراسكوم للاستثمار لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وكانت شركة الصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال العام، أعلنت طرح مزايدة عالمية بنظام المظاريف المغلقة لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات المخصصة للعرض.

وأوضحت حطبة، أن شركة أوراسكوم الوحيدة التي تقدمت بعرض في المزايدة التي طرحتها الشركة لاختيار شريك لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات خلال الشهر الماضي.

وأضافت "من بين 5 شركات أبدت اهتماما واشترت كراسات الشروط، تقدمت أوراسكوم بعرض فني، تم قبوله، ونتفاوض حاليا في العرض المالي، والتفاصيل المالية لتنفيذ المشروع، وتم تحديد جلسات تفاوض خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضحت رئيسة الشركة القابضة، أن التفاوض هو الحاسم في قبول العرض والتوصل لاتفاق من عدمه، وكل طرف يعرض ما يناسبه ونحاول التوصل لمنطقة مرضية للطرفين، مشيرة إلى أنه من المتوقع التوصل لرأي نهائي بشأن الاتفاق بنهاية الشهر الجاري.

وكان المهندس نجيب ساويرس قال في تصريحات صحفية إن شركة أوراسكوم للاستثمار تترقب طرح شركة الصوت والضوء من أجل تطوير منطقة الأهرامات وإن الشركة ستنافس بشكل مباشر وليس من الباطن.

وكان محمد عبدالعزيز جودة العضو المنتدب لشركة الصوت والضوء، قال لمصراوي، سابقا، إن عدد المشاركين في الطرح وصل إلى 5 شركات، بينها شركة أوروبية، و4 شركات مصرية.

وتضمن إعلان الطرح، أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الشركة الرئيسي مقابل 10 آلاف جنيه، أو ما يعادلها بالدولار، وأن قيمة التأمين الابتدائي 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالدولار، يسدد بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر أو معزز من أحد البنوك المصرية.

وتستهدف شركة الصوت والضوء، من المشروع اختيار مستثمر لتطوير منطقة تقديم العروض بالأهرامات.

وتتضمن عملية التطوير، تحديث أجهزة الصوت والإضاءة، وشكل العرض نفسه – دون تعديل السيناريو التاريخي للعروض – وإضافة خدمات للمنطقة.