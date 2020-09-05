التجارة: غدًا بدء صرف مستحقات لـ 12 شركة مُصدرة بقيمة 253 مليون جنيه

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه بداية من غدٍ الأحد سيصدر صندوق تنمية الصادرات أوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى من برنامج رد أعباء الصادرات لعدد 12 شركة بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أنه تم صرف الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه.

وقالت إن هذه الشركات قد تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل إلى حوالي 2 مليار جنيه.

ووجهت الوزيرة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة.

وسبق وتم صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في أبريل الماضي بإجمالي 804 ملايين جنيه، لافتةً إلى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من5.1 مليار جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأكدت جامع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية الأعباء التصديرية للشركات المصدرة الأمر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الأعباء الانتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت إنه تم توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة وذلك في اطار مبادرة "الاستثمار" والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط إنتاج جديدة وإقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة.

أوضحت أن صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بصرف 1.1 مليار جنيه لـ 856 شركة وذلك في إطار مبادرة صرف 30% من إجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحقاتهم عن 5 ملايين جنيه، حيث شمل الصرف كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات.

يذكر أن وزارة المالية تحول 600 مليون جنيه شهرياً لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك من إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.